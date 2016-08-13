"أبوظبي للإسكان" تضع مخططا مستداما لإحياء المدن الجديدة

تعكف هيئة أبوظبي للإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تفعيل برنامج "مخطط الإسكان المستدام" الذي يدعم خطط توزيع المرافق المجتمعية المستقبلية حسب احتياجات المنطقة وكثافتها السكانية وبما يسهل جدولة القروض ومنح الأراضي فيها.

تأتي هذه الخطوة ضمن منهجية الهيئة التي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات وإحياء المدن الجديدة في إمارة أبوظبي.

ويهدف البرنامج إلى تقييم أوضاع المرافق الخدمية في المجتمعات السكنية الإماراتية ويعمل على تحديد الأولويات وتقدير التكلفة والميزانيات وتحديد المناطق التي تواجه معوقات في المرافق الخدمية والتخطيط المستقبلي للخدمات التي يحتاجها المواطن مثل المستشفيات والعيادات والصيدليات والمساجد والمدارس ومحطات الوقود والمدارس ومحال البقالة.

ويركز برنامج "مخطط الاسكان المستدام" كذلك على تنمية المجتمعات السكنية ويعرض المواقع والقدرات الاستيعابية مع المعلومات السكانية الحالية والمتوقعة على شكل خرائط وتحديدا للمناطق المشبعة من ناحية الخدمات.

وتتمحور آلية عمل البرنامج على اختيار الحوض وتحديد المدة المطلوبة للدراسة سواء كانت بتاريخ اليوم أو بعد سنة أو سنتين أو اعتبار أن الأراضي السكنية كاملة الكثافة السكانية وتعتبر جميعها مبنية.

ويعمل البرنامج على إظهار بيانات توضح مجموع عدد الأراضي والكثافة السكانية المتوقعة وحالة التخصيص والبناء وعدد القروض التي تم الموافقة عليها أو تحت الإجراء أو لم يتم طلب القروض عليها.

ويوضح البرنامج كذلك المبلغ الإجمالي للقروض وتكلفة إنشاء المرافق الخدمية لخلق أحياء سكنية مستدامة إلى جانب إظهار عدد المرافق الخدمية المبنية والمطلوبة على مستوى الحوض إذ رفع هذا النظام من فعالية توزيع القروض وكذلك تحديد المناطق غير المخدومة من ناحية المباني المجتمعية ونوعها ليتم بعد ذلك وضعها على قائمة الأولويات لتوفير هذه الخدمات اللازمة لها.

وقال المهندس علي خليفة القمزي المدير التنفيذي بقطاع التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان إن الهيئة تحرص على توفير مجمعات سكنية متكاملة تتوفر فيها كل سبل العيش الكريم للمواطنين وتؤمن لهم كل متطلبات الحياة الهانئة بحيث يتوفر لهم كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية بالقرب من مكان إقامتهم.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تتماشى مع خطة أبوظبي في قطاع التنمية الاجتماعية إذ تركز على تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع من خلال توفير المسكن الملائم بما يحقق مستوى عاليا من رضا المواطنين عن خدمات الإسكان وتطوير مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة.

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