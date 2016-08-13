بالفيديو مؤتمر كلوب: الكرة ليست مثل ركوب الدراجة.. وجوارديولا أفيد من مورينيو

يقول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول: "ركوب الدراجة سهل لأنك تتعلم شيء واحد هو كيف تحافظ على توازنك. لكن كرة القدم مختلفة".

ويتابع كلوب "كرة القدم فيها تفاصيل كثيرة جدا. لهذا على اللاعب أن يتعلم شيئا جديدا كل يوم".

هكذا قال كلوب إن فريقه يحتاج إلى وقت حتى يتطور، وذلك في مؤتمر المباراة الأولى لليفربول ضمن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي ضد أرسنال والمقرر لها يوم الأحد.

المؤتمر شهد الكثير من الضحكات بين كلوب والصحفيين وقد بدأ بسؤال: "هل ليفربول سيفوز باللقب؟ وكيف ترى وجود مورينيو وجوارديولا معك في بطولة واحدة؟ وماذا ستفعل ضد أرسنال؟".

وأجاب كلوب ضاحكا "3 أسئلة مرة واحدة؟ لن أستطيع تذكرها كلها".

ثم بدأ يجيب على تلك الأسئلة باستفاضة.

لا أعذار

وقال كلوب: "لا أعرف إن كنا سنتوج باللقب أم لا. سنحارب على كل الجبهات ولن أقدم أي أعذار عن الفشل لو حدث".

واستدرك "ربما يحدث ما يؤدي إلى عدم النجاح مثل الإصابات. لكننا ندخل الموسم بقوام لم يتغير كثيرا عن الموسم الماضي وفريق جاهز للمنافسة".

وشرح "في الموسم الماضي حين وصلت قلت لكم هذا الفريق ليس فريقي. أنا لم أقم ببناء هذه التشكيلة. كنت أحتاج إلى الوقت".

وتابع "حصلت على وقت كاف وبنيت أساسا متينا لفريق ليفربول. وهذا الصيف أضفت أكثر من عنصر جديد".

ليفربول دعم دفاعه بجويل ماتيب وهجومه بساديو ماني ومرماه بلوريس كاريوس ضمن صفقاته هذا الصيف.

وعاد ماريو بالوتيللي إلى صفوف الفريق الذي يمتلك الآن 6 مهاجمين، قابلين للزيادة وللنقصان كما قال كلوب.

وأوضح "بالوتيللي وكريستيان بنتكي وإنجز كلهم رائعون. كلهم يتعلمون كل يوم ويتطورن ويبذلون قصارى جهدهم. لكن هل سأدخل الموسم بـ6 مهاجمين؟ لا أعلم. ربما نعم وربنا يقل العدد عن ذلك".

ثم أجاب كلوب على السؤال الثاني الخاص بمورينيو وبفينجر. لكن بمزحة ضحك عليها كثيرا.

جوارديولا أفضل

وقال كلوب: "ربما يضيف جوارديولا لسيتي أكثر مما سيضيفه مورينيو لمانشستر يونايتد".

ثم استدرك "لكن هذا لو كان السؤال هل جوارديولا ومورينيو سيلعبان في الدوري".

وأوضح "مورينيو وجوارديولا لن يلعبان. هنا المدربون يحصدون شهرة أكبر من أي بلد أخر. لكن في النهاية ليس اسم المدرب من يجعلك تصل إلى منصة التتويج بل أداء اللاعبين".

وأكمل "سيفوز باللقب مدرب واحد من تلك الأسماء الرائعة التي قلتها. حسنا فماذا عن الباقين؟ هل سيحسبون فشلة؟ لا أعلم".

وتطرق كلوب لمباراة أرسنال، مفصحا "يجب أن تكون في أفضل حال ممكن حتى تفوز ضد المدفعجية".

وأكد "أرسنال قدم عروضا مميزة في موسم الإعداد. لهذا يجب أن نكون أفضل من المعتاد أمامهم".

وقلل كلوب من قيمة إصابات خط دفاع أرسنال التي ستحرم المدفعجية من بير ميرتساكر وجابريل بالإضافة لعدم جاهزية لورين كوتسيللني.

وقال كلوب: "دفاع أرسنال لن يكون جيدا في حالة واحدة. هي أن يكون هجوم ليفربول قويا جدا".

شاهد المؤتمر:

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مؤتمر جوارديولا: تحدي برشلونة أصعب من سيتي.. وسنلعب بالروح

هل تدريب مانشستر سيتي التحدي الأكبر لبيب جوارديولا؟ المدير الفني الإسباني لا يرى ذلك.

وقال جوارديولا: "أكبر تحدي في حياة أي مدرب دوما ما يكون أول تحدي خاضه في حياته".

وتابع "بتطبيق الأمر علي فإن أصعب تحدي خضته كان تدريب برشلونة".

وشرح "أن يمنحوني تدريب برشلونة وقد عملت في الفريق الرديف فهذا تحد. وأن أنجح مع برشلونة فهذا نجاح في تحد صعب".

ويبدأ بيب مشواره مع سيتي بمواجهة سندرلاند وكلماته السابقة جاءت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي تقام في ملعب الاتحاد.

الروح

وقال بيب: "لا أعلم هل سيلعب سيتي كرة جيدة أم لا. لكني أعلم أن اللاعبين مطالبين بخوض مباراة بروح عالية للغاية".

وأضاف "اللعب بشكل جيد يحتاج للوقت. لكن اللعب بروح قتالية عالية لا يحتاج للوقت".

وأكمل "هذا ما يجب أن يدركه الفريق. علينا اللعب بروح عالية حتى يرى الجماهير ذلك في ملعب الاتحاد منذ مباراتنا الأولى".

ويبحث بيب عن فوز مهم، إذ أفصح "البداية القوية تمنحك الثقة ولهذا النتيجة مهمة لنا جدا أمام سندرلاند".

ولم يكشف بيب عن التشكيل الذي سيخوض اللقاء، لكنه أكد استقراره على الدفع بالصفقة الجديدة جون ستونز في الخط الخلفي لسيتي بنسبة 8-%.

وسأل أحد الصحفيين جوارديولا إن كان ستونز جاهزا للعب وقد انضم لسيتي منذ أيام معدودة.

وأجاب بيب "نعم. لم يتدرب معنا كثيرا لكنه ذكي. يجيد قراءة اللعب بامتياز ويعرف كيف يمنع تمريرة خطرة علينا. أنا سعيد بانضمام ستونز لنا".