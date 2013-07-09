أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

مسيرة للأطباء والعاملين بالتأمين الصحي في الغربية لدعم ثورة 30 يونيو

Google+ Print
مسيرة للأطباء والعاملين بالتأمين الصحي في الغربية لدعم ثورة 30 يونيو مسيرة للأطباء والعاملين بالتأمين الصحي في الغربية لدعم ثورة 30 يونيو

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 43 دقيقة

نظم العاملون بمستشفى مبرة طنطا، التابعة للتأمين الصحي، مسيرة طافت شوارع وميادين مدينة طنطا بقيادة الدكتور مجدي العشري، وكيل وزارة التأمين الصحي، لتأييد ثورة 30 يونيو التي ساندها الجيش المصري، وللتنديد بالأعمال التخريبية والإجرامية التي يمارسها مؤيدو الرئيس.

وحمل الأطباء والعاملون بالتأمين صورا للفريق أول عبدالفتاح ، القائد العام للقوات المسلحة، مرددين هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة" "أخيرا سقط حكم المرشد".

وصرح الدكتور مجدي العشري، وكيل وزارة التأمين الصحي، بأنه شارك في المظاهرة استجابة لرغبة مئات العاملين بالتأمين الصحي والذين تنفسوا الصعداء عقب سقوط "النظام الإخواني المستبد" وأنه كان حريصا على أن يكون في طليعة المسيرة دعما لجيش العظيم الذي حمى الثوار وأعاد مصر لأهلها من جديد ووقف بجانب الشعب شاعرا بنبضه ومعاناته وآلامه.

وناشد العشري جموع الشباب المنتمين لتنظيم الإخوان الاستماع لصوت العقل ولرغبة الشعب والعودة لحضن الوطن قائلا: "كلنا واثقون من وطنية وإخلاص شباب الإخوان وحماستهم وهو الأمر الذي شجع قادة الإخوان غير المخلصين لاستغلال هذا النقاء الفطري لدى شباب الإخوان الذين نثق في نقاء سريرتهم وسرعة عودتهم لصفوف الثوار وتنفيذ مشروع إسلامي حقيقي لا يستغل النصوص الدينية لصالح أشخاص بعينهم أو جماعة بذاتها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا