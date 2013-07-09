مسيرة للأطباء والعاملين بالتأمين الصحي في الغربية لدعم ثورة 30 يونيو

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 43 دقيقة

نظم العاملون بمستشفى مبرة طنطا، التابعة للتأمين الصحي، مسيرة طافت شوارع وميادين مدينة طنطا بقيادة الدكتور مجدي العشري، وكيل وزارة التأمين الصحي، لتأييد ثورة 30 يونيو التي ساندها الجيش المصري، وللتنديد بالأعمال التخريبية والإجرامية التي يمارسها مؤيدو الرئيس.

وحمل الأطباء والعاملون بالتأمين صورا للفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، مرددين هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة" "أخيرا سقط حكم المرشد".

وصرح الدكتور مجدي العشري، وكيل وزارة التأمين الصحي، بأنه شارك في المظاهرة استجابة لرغبة مئات العاملين بالتأمين الصحي والذين تنفسوا الصعداء عقب سقوط "النظام الإخواني المستبد" وأنه كان حريصا على أن يكون في طليعة المسيرة دعما لجيش مصر العظيم الذي حمى الثوار وأعاد مصر لأهلها من جديد ووقف بجانب الشعب شاعرا بنبضه ومعاناته وآلامه.

وناشد العشري جموع الشباب المنتمين لتنظيم الإخوان الاستماع لصوت العقل ولرغبة الشعب والعودة لحضن الوطن قائلا: "كلنا واثقون من وطنية وإخلاص شباب الإخوان وحماستهم وهو الأمر الذي شجع قادة الإخوان غير المخلصين لاستغلال هذا النقاء الفطري لدى شباب الإخوان الذين نثق في نقاء سريرتهم وسرعة عودتهم لصفوف الثوار وتنفيذ مشروع إسلامي حقيقي لا يستغل النصوص الدينية لصالح أشخاص بعينهم أو جماعة بذاتها".