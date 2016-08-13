بالفيديو مؤتمر كونتي: غيرت عادات تشيلسي

فرض أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي حمية غذائية على لاعبيه وعادات قبل المباريات حتى يجعل من الفريق الأزرق ناجحا تماما كما فعل مع منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا 2016.

كونتي يستهل رحلته مع تشيلسي بمواجهة وست هام مساء الاثنين على أمل محو ما حدث في الموسم الماضي الذي شهد سقوط رفاق سيسك فابريجاس للمركز العاشر.

وعن ذلك عقب كونتي "من المهم ألا ننسى ما حدث لنا في الموسم الماضي. من المهم أن نتذكر عاقبة عدم النجاح".

ثم استدرك "لكن من المهم كذلك للجماهير ألا تحمل لاعبا أو اثنين المسؤولية بمفردهما. الفريق كله كان سيئا في الموسم الماضي".

وتابع "لهذا اجتمعت مع اللاعبين واحدا تلو الأخر لأستمع منهم. ماذا حدث في الموسم الماضي؟ لماذا انهار الفريق هكذا؟ كنت مهتما بدخول المشكلة واقتحامها وفهمها لأعالجها سريعا".

3-5-2؟

وكان سؤال الخطة التي سيطبقها كونتي مع تشيلسي حاضرا في المؤتمر. هل 3-5-2 كما اعتاد مع يوفنتوس وإيطاليا أم 4-4-2 المعتادة في تشيلسي؟

وأجاب كونتي "في حياتي استخدمت الكثير من الخطط. في يوفنتوس لعبت 4-2-4 و3-5-2 وكذلك في إيطاليا. على المدرب فهم فريقه وبعد ذلك يختار الخطة المناسبة".

وصرح كونتي "وضعنا بعض الحلول الخططية قيد التنفيذ. اخترت خطتين لتطبيقهما مع الفريق حتى أفهم مع الوقت قدرات اللاعبين أكثر وما نستطيع فعله".

وأضاف "كذلك عملت مع الإدارة كل يوم على موسم الانتقالات. لازلنا نبحث عن الخيارات الأفضل لتشيلسي خاصة وأن الحصول على لاعب بسعر معقول بات أمرا صعبا. السوق غريب بعض الشيء".

وأكمل "لكني على كل حال راض عن قائمة تشيلسي بعد انضمام نجولو كانتي وميتشي باتشواي ولازلنا نعمل على تدعيم الفريق أكثر".

العادات

أما عن العادات التي غيرها كونتي في تشيلسي، فقد عقب "نوعية الأطعمة وكيفية الاستعداد للمباريات من الأشياء التي وضعت فيها بصمتي لأني أمتلك من الخبرات كلاعب ما يساعدني على ذلك".

وضحك كونتي قائلا: "مثلا في إيطاليا لم أعتد على وجود موسيقى في غرف خلع الملابس. هنا يستمع اللاعبون لموسيقى الديسكو وقد أنهيت هذا الأمر تماما".

وأفصح "أنا كنت لاعبا دوليا وبالتالي أعلم ما يفيد اللاعبيين وما يضرهم. لهذا غيرت في تلك العادات وسعيد بذلك".

شاهد المؤتمر: