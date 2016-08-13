طرق دبي تعتمد الخطة الخمسية لمشاريع مؤسسة تاكسي دبي

اعتمد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الخطة الخمسية للمشاريع والمبادرات الاستثمارية لمؤسسة تاكسي دبي (2016 ـ 2021) التي تخدم الغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات في توفير منظومة نقل متطورة تسهم في تحقيق السعادة للمتعاملين.

وقال الطاير: تتضمن الخطة الخمسية التوسع في أسطول مركبات أجرة مؤسسة تاكسي دبي بنسبة تفوق 40%، حيث سيرتفع عدد المركبات من 5000 مركبة في عام 2015 إلى 7000 مركبة في عام 2021، كما سيشهد عدد مركبات الليموزين نمواً بنسبة تزيد على 340%، حيث سيرتفع عدد مركبات من 113 مركبة في عام 2015 الى 500 مركبة في 2021، مشيراً إلى أنه روعي في زيادة عدد مركبات الأجرة تلبية متطلبات النمو المتزايد في احتياجات المتعاملين من السكان والزوار وكذلك متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020.

وأضاف: تشمل الخطة كذلك تحويل 50% من مركبات الأجرة إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2021، وذلك في إطار خطة شاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة بنسبة 2% وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتأتي هذه الخطوة نتيجة لتحرير أسعار الوقود وانخفاض تكاليف دورة حياة المركبات الهجينة قياساً بالمركبات العادية، وسيرتفع عدد المركبات الهجينة التابعة للمؤسسة من 145 مركبة في عام 2015 إلى 2280 مركبة في 2021.

وأكد الطاير عزم هيئة الطرق والمواصلات على تطوير قطاع النقل المدرسي بهدف توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلاب من مختلف الأعمار حيث سيتم رفد أسطول النقل المدرسي بحافلات جديدة صديقة للبيئة مزودة بأفضل التقنيات الحديثة انسجاما مع مبادرة الحكومة الذكية، وأحدث وسائل السلامة والأمان، وسيرتفع عدد الحافلات من 117 حافلة في عام 2015 الى أكثر من 650 حافلة في عام 2021، بزيادة تفوق 450%.

وعلى صعيد المشاريع التقنية لمؤسسة تاكسي دبي، كشف الطاير أن الخطة تشمل تطوير نظام إدارة علاقات المتعاملين الذي تم تدشينه مؤخرا، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير التطبيقات الذكية بحيث تشمل حجز خدمة الليموزين عبر تطبيقDTC Limo أو من خلال الاتصال على رقم مركز العناية بالمتعاملين 042080555، أما المرحلة الثانية فتشمل تطوير تطبيقات ذكية لجميع الخدمات التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي، وذلك حرصا على رفع نسبة رضا المتعاملين وتعزيز الصورة المؤسسية لدى الجمهور بكافة فئاته.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الخطة الخمسية 2016 ـ 2021، تتضمن أيضاً تطوير الأراضي التابعة لمؤسسة تاكسي دبي من خلال استحداث المزيد من المرافق التجارية وذلك بغرض دعم الاحتياجات التوسعية المستقبلية، حيث تم مؤخرا طرح مناقصة المشروع لتعيين استشاري لدراسة وتنفيذ احتياجات المؤسسة المستقبلية بالإضافة الى فتح خطوط اعمال تجارية جديدة لتنويع مصادر الايرادات التجارية للمؤسسة، كما تتضمن الخطة اعتماد أنظمة ذكية خاصة بقطر المركبات في الحالات الطارئة، حيث سيتم الاستجابة لبلاغات تعطّل المركبات في الشوارع عن طريق تلك الأنظمة الذكية، وسيسهم النظام في المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتفادي الاختناقات والحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية.