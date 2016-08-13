داعش يطلق سراح المدنيين السوريين من مدينة منبج بعد استخدامهم كدروع بشرية

أطلق تنظيم داعش سراح مئات المدنيين غداة أخذهم دروعا بشرية أثناء خروج مقاتليه من مدينة منبج فى محافظة حلب فى شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن "بعد وصول قافلة تنظيم داعش التى خرجت امس من منبج إلى جرابلس وريفها، بات مئات المدنيين بحكم الأحرار ". وأكد مصدر كردى أنه "تم إطلاق سراح البعض وآخرون تمكنوا من الفرار على الطريق" إلى جرابلس شمالا من دون أن يكون بوسعه أن يؤكد ما إذا كان تم إطلاق سراح جميع المدنيين.