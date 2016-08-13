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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" لجلسة 17 سبتمبر المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" لجلسة 17 سبتمبر المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "تنظيم ولاية حلوان" لجلسة 17 سبتمبر المقبل
كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل رابع جلسات محاكمة 4 متهمين، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان"، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

 

والمتهمون فى القضية 4 أشخاص هم: محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمرو إسماعيل الفران، محمد عبد الفتاح محمد، وخالد عبد الحليم.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة ارهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

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