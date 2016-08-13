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نقل ضابط وأمين شرطة لنظر تجديد حبسهما بتهمة سرقة 11 ألف جنيه من سيارة

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نقل ضابط وأمين شرطة لنظر تجديد حبسهما بتهمة سرقة 11 ألف جنيه من سيارة نقل ضابط وأمين شرطة لنظر تجديد حبسهما بتهمة سرقة 11 ألف جنيه من سيارة
كتب بهجت أبو ضيف

نقلت قوة أمنية من قسم شرطة الوراق، اليوم السبت، ضابط وأمين شرطة إلى محكمة شمال الجيزة، لنظر تجديد حبسهما لاتهامهما بسرقة 11 ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى الشركات أثناء تفتيشها أعلى الطريق الدائرى، وكشفت تحقيقات النيابة صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بسرقة المبلغ المالى، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

 

كان العميد عمرو حافظ مأمور قسم الوراق، قد تلاقى بلاغا من "طاهر.م" مندوب مبيعات بإحدى شركات الشيكولاتة، يفيد بتعرضه لسرقة 11 ألف جنيه على يد ضابط وأمين شرطة بإدارة الطرق والمنافذ، أثناء استيقافهما له فى كمين أمنى أعلى الكوبرى الدائرى، وتفتيشه وسيارة الشركة.

 

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام عراقى مدير أمن الجيزة بالواقعة، والذى أمر على الفور بتشكيل فريق من البحث بقيادة المقدم محمد الجوهرى رئيس المباحث لفحص البلاغ، وتم تحرير محضر وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

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