أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل نظر تجديد حبس مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريبات الثانوية" للغد

Google+ Print
تأجيل نظر تجديد حبس مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريبات الثانوية" للغد تأجيل نظر تجديد حبس مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريبات الثانوية" للغد
كتب أحمد إسماعيل

أجلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، نظر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة، للغد.

 

تضم القضية كل من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

 

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365