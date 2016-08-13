السيسي يستمع لشرح حول استراتيجية "البترول" لتطوير صناعة البتروكيماويات

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى لشرح من وزير البترول المهندس طارق الملا، حول استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة البتروكيماويات.

واستعرض الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطة الوزارة للتوسع فى صناعة البتروكيماويات، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول ترتكز على 5 محاور أساسية هى زيادة إنتاج الزيت الخام وتنميته وزيادة الاحتياطى، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، والتوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع، وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة، والتوسع فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.

وأكد "الملا"، أن وزارة البترول وضعت استراتيجيتها فى الاعتماد على صناعة البتروكيماويات، من أجل توفير احتياجات البلاد من المواد الخام وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل وتفعيل سياسة التكامل بين شركات البترول.

يذكر أن مشروع مجمع الشركة لإنتاج الإيثيلين يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة، وهو أول مشروع فى مصر والشرق الأوسط يستخدم التدوير الكامل لمياه الصرف الصناعى، فى إطار استراتيجية قطاع البترول الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استخدام التكنولوجيات المتطورة؛ لإقامة مشروعات صناعية لا تؤثر مخرجاتها سلبًا على البيئة المحيطة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه عن طريق تقليل كميات المياه المطلوب استقبالها من خارج المشروع.

ويعد مجمع إيثدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية وأحد أهم مشروعات الخطة القومية لتلك الصناعة الواعدة باستثمارات تبلغ حوالى 1.9 مليار دولار.

ويتضمن المشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة 460 ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة 400 ألف طن سنويا، ويهدف المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.

كما يعمل مشروع "إيثيدكو" لتوفير المواد الخام البتروكيماوية التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويعتبر المجمع أكبر مجمع للبتروكيماويات فى مصر والشرق الأوسط .

ويتضمن المشروع أكبر برج تبريد فى مصر ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو 700 ألف طن سنوياً من البولى إيثيلين.

كما يعد المشروع شركة مساهمة مصرية 100% تدعم سياسات الحكومة فى مواجهة التحديات ودفع الاقتصاد، وهو أحدث مشروعات صناعة البتروكيماويات، التى تنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ويقع المشروع على مساحة 175 فداناً بمنطقة العامرية بالإسكندرية.