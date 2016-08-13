"الصحة" تؤكد سلامة دواء "بنادول" للأطفال

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سلامة المنتج الدوائي "بنادول" للأطفال والرضع بعد تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من استخدام هذا المنتج الذي لم يصدر بشأنه أي تحذير سواء من الوزارة أو الشركة المصنعة على مستوى دول العالم موضحة أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى ضرورة عدم نشر أية معلومات تصلهم عن الأدوية أو الصحة بشكل عام من مصادر غير رسمية لأنها في غالب الأحيان تكون مغرضة وغير دقيقة.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة إنه لوحظ - مع اتساع وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي- نشر بعض أصحاب النفوس الضعيفة معلومات و تحذيرات مغرضة وغير صحيحة عن المنتجات الصحية و الأدوية بهدف نشر الذعر بين أفراد المجتمع غير آبهين بما قد تشكله تلك الممارسة من تضليل للمرضى ومستخدمي الدواء ما يعرض المرضى لأضرار صحية جسيمة ناجمة عن التوقف عن استخدام الدواء وتعديل الجرعات الدوائية كما يؤثر سلبا على استخدام الدواء.

ولفت إلى أن الانسياق وراء مثل هذه الأخبار والأخذ بالمعلومات الواردة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها المنتديات وتطبيقات الهواتف الذكية ينطوي على خطورة بالغة حيث أنها غالبا ما تكون غير صحيحة أو دقيقة فضلا عن أن المنتجات المرفقة بالتعاميم غالبا لا تكون مسجلة.

وأضاف أن الصور المرفقة تكون غير معتمدة للتداول بالدولة وعليه قد يتم اتخاذ تدابير واجراءات من قبل المستهلك دون الرجوع للجهات المختصة أو ممارسي الرعاية الصحية في هذا الشأن كالتوقف عن استخدام الأدوية دون الرجوع للأطباء لوصف دواء بديل ما يعرض المرضى لآثار جانبية محتملة الحدوث عند التوقف المفاجئ للعلاج، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تعديل الجرعات المستخدمة ما يؤثر على فعالية المنتج الدوائي ويعرض المرضى لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد الأميري حرص الوزارة على القيام بدورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيز صحة الفرد والمجتمع في الدولة وفق السياسات والتشريعات ومن خلال تنظيم و تسجيل ومراقبة جميع أصناف المستحضرات الصيدلانية من أدوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية ووسائل طبية وغيرها.

و دعا الأميري أفراد المجتمع إلى عدم نشر أية معلومات تصلهم عن الأدوية أو عن الصحة بشكل عام من مصادر غير رسمية لأنها مغرضة وغير دقيقة، منوها إلى أنه في حال الرغبة في التأكد بشأن أية معلومات تخص سلامة المنتجات الصحية المسجلة في الدولة والتعاميم الصادرة عنها يجب التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر البريد الالكتروني pv@moh.gov.ae أو عبر الرابط الالكتروني لخدمة "طمني" http://www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/TaminiService.aspx .

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