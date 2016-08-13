غدا.. رئيس الوزراء اليمنى يصل القاهرة لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين

يصل رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى القاهرة غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يجرى خلالها مباحثات مع المسئولين تتركز على تطورات الأوضاع فى الجمهورية اليمنية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتأتى هذه الزيارة من منطلق حرص الجمهورية اليمنية على الدور المصرى المحورى والنوعى فى المنطقة العربية، والتأكيد على المكانة القومية الكبيرة التى تحتلها مصر لدى اليمن واليمنيين.

وتحتل هذه الزيارة أهمية كبيرة، وذلك لما تشهده اليمن والمنطقة من تطورات وأحداث متسارعة، حيث من المتوقع أن ينقل رئيس الوزراء رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاعه على آخر مستجدات الأوضاع فى اليمن وما آلت إليه مشاورات الكويت والمستجدات العسكرية والإنسانية فى اليمن.

كما سيلتقى رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر بنظيره المصرى المهندس إسماعيل شريف لبحث السبل الكفيلة بتفعيل العلاقات مع الحكومة المصرية، والعمل على تطوير التعاون المشترك فى كافة المجالات بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين الشقيقين.

ويرافق رئيس الوزراء اليمنى كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافى ووزير السياحة معمر الأريانى، ووزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووزير شؤون المغتربين المهندس علوى بافقيه.