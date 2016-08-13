قوات الحكومة اليمنية تتقدم بشرق تعز ومقتل 18 من عناصر المليشيات

ذكر المجلس العسكرى بتعز أن قوات الجيش والمقاومة يتقدمون فى الجبهة الشرقية ويحررون مزيدا من المواقع لليوم الثالث على التوالى ويوجهون ضربات موجعة لمليشيات الحوثيين وصالح.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن طائرات دول التحالف العربى قامت بدعم القوات الحكومية وقصفت عددا من مواقع المليشيات شملت "اللواء 22"، ومعهد الجند شمال شرق تعز، ومعسكر الإذاعة بالحوبان شرق المدينة، فى الوقت الذى تشهد فيه الجبهة الشمالية اشتباكات عنيفة بين القوات وعناصر المليشيات فى مناطق الزنوج وعصيفرة والأربعين وكلابة فى تعز.

وأشار إلى أن الاشتباكات التى وقعت بين الجانبين طوال أمس والتى امتدت إلى ساعات متأخرة من الليلة أسفرت عن مقتل 18 من عناصر المليشيات وإصابة العشرات، فيما قتُل 6 من القوات الحكومية وأصيب 15 فى جبهة شرق تعز، بالإضافة إلى إصابة 4 من المدنيين فى قصف على الأحياء السكنية.

من ناحية أخرى، بدأت القوات الحكومية فى التقدم إلى مديرية خدير شرق تعز بعد سيطرتها على الأقروض التابعة لمديرية المسراخ المجاورة لها، وتقع مديرية خدير على الحدود مع محافظة أبين الجنوبية، وتجاور مديرية حيفان التى تتواجد عناصر المليشيات بأجزاء منها.

من ناحية أخرى أعلن المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن القوات الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربى تمكنت من تحرير منطقة المدفون بمديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، وذلك فى إطار عمليات التحرير "موعدنا" التى بدأت قبل حوالى الأسبوع.

وأوضح المجلس- على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم- أن القوات الحكومية عثرت على مواد لتصنيع متفجرات وعبوات فى مواقع ميليشيات الحوثى وصالح، فى جبل الجبيل بنهم بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كثيرة ومواد مخدرة.

من ناحية أخرى، أكد عبد الله الشندقى المتحدث باسم المقاومة قى صنعاء أن 18 من المليشيات قتلوا فى معارك عنيفة مع القوات الحكومية فى مديرية نهم، وقال أن القوات تمكنت أمس من تحرير جبال الحمرة بمساندة طائرات التحالف العربى وتقدموا إلى مناطق جديدة لتطهير ما تبقى من مديرية نهم الواسعة.

وأشار إلى أن المعارك مستمرة بين الجانبين فى المديرية وسط تقدم للقوات الحكومية.