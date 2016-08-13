طوني قطان ومروان الشامي يجتمعان بحفل واحد بعد خلاف دام أشهر

اجتمع الفنان الأردني طوني قطان واللبناني مروان الشامي في حفل عرس في العاصمة الأردنية عمان، مساء أمس الجمعة، حيث شاءت الصدفة أن يغني الاثنان في نفس الحفل، فقد نشر طوني عبر صفحته على موقع فيسبوك صورة تجمعه بمروان كتب عليها “مع الفنان الصديق مروان الشامي” كما ونشر مروان عبر حسابه على سناب شات فيديو جمعه بطوني عبر فيه عن سعادته بلقائه.

يذكر أنه نشأ خلاف بين طوني قطان ومروان الشامي على أغنية “شلتك من حياتي” والتي هي من كلمات والحان طوني والتي قام الاثنان بطرحها بصوتهما، من عدة أشهر، وبحسب برنامج ET بالعربي فإن الخلاف نشأ بسبب أن طوني قد قدم الأغنية منذ أكثر من 10 سنوات للفنان حسام الشامي اخو مروان، والذي لم يقم بطرحها وقتها، وأن طوني تفاجىء بغناء مروان للأغنية رغم اأنه لم يتم أي اتفاق بينهما على ذلك، ولكن يبدو أن الفنانان قد تجاهلا خلافهما عند لقاءهما صدفة.