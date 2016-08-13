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إستقرار سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13/8/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة وركود المبيعات

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إستقرار سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13/8/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة وركود المبيعات إستقرار سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13/8/2016 مقابل الجنيه المصري في محلات الصاغة وركود المبيعات

اليوم في ، بدأت الذهب في مصر داخل محلات الصاغة حالة من عدم الثبات، حيث بدأ سعر الذهب بالإرتفاع اليوم بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث يواصل السعر الإرتفاع بشكل ملحوظ في مقابل ركود شامل.

حيث يتعرض الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، الأمر الذي يتعب كاهل التجار في محلات الصاغة مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع ان يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

>> اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

تحديث: مع إقتراب إغلاق سوق الذهب اليوم داخل محلات الصاغة، واجه التجار ركود ملحوظ بنسبة تصل إلى 90% بالمبيعات وذلك بسبب غلاء الأسعار ومقاطعة المواطنين للشراء.
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13/8/2016

بدأ سعر الذهب اليوم في مصر السبت 13/8/2016 حالة من الثبات المتواصل مقارنة بأسعار يوم أمس وذلك على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حيث جاءت الأسعار اليوم متقاربة مع يوم أمس.

بلغ سعر بيع عيار 18 قيمة 381 جنيه.
        بلغ سعر بيع عيار 21 قيمة 445 جنيه.
        بلغ سعر بيع عيار 24 قيمة 508 جنيه.
        بلغ سعر بيع الجنيه الذهب قيمة 3560 جنيه.

    ملاحظة: أسعار الذهب في مصر اليوم المدرجة اعلاه بدون مصنعية وقد تختلف من محل صاغة لآخر .

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