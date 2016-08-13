سعر الدولار اليوم السبت 13/8/2016بالسوق السوداء ثبات نسبي في سعر العملة

اتخذت وزارة المالية بالتعاون مع الأجهزه المختصه الأمنية عدة خطوات من شأنها السيطرة على السوق السوداء من التلاعب الذي تم بسعر الصرف والذي نتج عنه تلاعب كبير في أسعار السلع المختلفة ، وكان من أهم تلك الخطوات هي غلق لعدد من الصرافات التي وجد بها تجاوز كبير حيث وصل سعر الصرف في كثير من المحافظات المصرية ليتخطى حاجز ال13 جنيهاً في زيادة غير مبررة .

سعر الدولار اليوم السبت

وقد توقع خبراء النقد زيادة رسمية في الأيام المقبله نتيجة لقرض صندوق البنك الدولي والذي إشترط عدة خطوات إصلاحية في الإقتصاد المصري قبل قرار الموافقة على إعطاء مصر القرض والذي بدأ ب 12 مليار دولار كتمويل لمشروعات تصلح من الإقتصاد المصري ، ويذكر أن سعر الدولار يؤثر تأثيراً سلبياً على سوق البيع والشراء للسع المختلفة والتي بدأت بزيادة كبيرة على كافة السلع .

وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم ثبات نسبي حيث بلغ سعر الصرف 12.65 للبيع و12.75 للشراء كما أن سعر الدولار بالنوك الرسمية قد سجل سعر 8.50 للبيع و8.88 للشراء .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads