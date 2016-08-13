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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 36
كتب ــ محمد محسوب

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 32

مطروح 25 31

بورسعيد 25 31

دمياط 25 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 26 36

السويس 26 36

العريش 22 34

نخل 19 36

طابا 21 36

الطور 27 38

مرسى علم 29 38

الغردقة 28 40

شرم الشيخ 29 39

رفح 21 33

كاترين 19 33

سيوة 26 37

المنيا 25 37

الفيوم 24 37

رأس سدر 26 35

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا 25 35

أسيوط 25 37

سوهاج 26 38

الأقصر 27 41

أسوان 29 42

شلاتين 28 39

حلايب 29 37

الوادى الجديد 25 40

قنا 27 40

نويبع 29 38

السلوم 23 32

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