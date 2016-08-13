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اليوم.. نظر تجديد حبس مسئول مطبعة امتحانات الثانوية وزوجته وآخرين

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اليوم.. نظر تجديد حبس مسئول مطبعة امتحانات الثانوية وزوجته وآخرين اليوم.. نظر تجديد حبس مسئول مطبعة امتحانات الثانوية وزوجته وآخرين
كتب أحمد إسماعيل

تنظر نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، أمر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

تضم القضية كل من "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.

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