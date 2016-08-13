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بالفيديو: موقف محرج لملكة جمال أمريكا لحظة تتويجها

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السبت 13-08-2016 02:38

توجت الشابة كورين ستيلاكيس Corrin Stellakis ملكة جمال الأرض في أمريكا لعام 2016 خلال حفل مميز ضخم أقيم في ولاية فرجينيا الأمريكيّة.
ولكن رغم تحقيق الحلم، لم تكن لحظة التتويج من أسعد لحظات الشابة البالغة من العمر 18 عاماً، اذ أنها تعرّضت لموقفٍ محرجٍ للغاية.
وفي التفاصيل، وعند إعلان النتيجة، فُكّت أزرار فستان كورين التي تمثل ولاية جنوب كارولينا مرّتين وحاولت جاهدة إعادة تصحيح الموقف، الا أن الأمر لم يقف هنا بل وعند تتويجها سقط التاج على وجهها لكبر حجمه.
وحتى بعد أن استبدلت الملكة السابقة تاجها بتاج كورين لم يكن ملائماً أيضاً على رأسها.
وعلى أثر ذلك اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة حتى وصل بالبعض القول أن ما حصل هو دليل على أن النحافة ليست معياراً للجمال.
يذكر أن كورين ستيلاكيس كانت قد توجت العام المنصرم ملكة جمال المراهقات في أمريكا.

 

 

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