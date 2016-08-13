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بالصور .. تركيب جوانب حديدية لكوبرى المشايخ وإغلاقه أمام السيارات

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بالصور .. تركيب جوانب حديدية لكوبرى المشايخ وإغلاقه أمام السيارات بالصور .. تركيب جوانب حديدية لكوبرى المشايخ وإغلاقه أمام السيارات
سوهاج – عمرو خلف

فى استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "بالصور.. كارثة فى سوهاج.. انهيار وتصدعات وتآكل فى جسم كوبرى قرية المشايخ" بمركز دار السلام قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تركيب جوانب وحواجز حديدية لكوبرى المشايخ بمركز دار السلام ، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بتركيب الجوانب للكوبرى .

 

كما قرر المحافظ غلق الكوبرى كاملا أمام مرور السيارات والمشاة واستخدامه لمرور المشاة فقط، بالإضافة إلى إحلاله وتجديده خلال خطة عام 2016 - 2017 .

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