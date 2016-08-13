إخلاء سبيل تاجر بعد اتهامه بعرض رشوة على ضابط بأكتوبر

أمرت نيابة البدرشين بإخلاء سبيل تاجر بكفالة على ذمة القضية المتهم فيها بحيازة تمثال أثرى وعرض رشوة على ضابط أثناء القبض عليه فى محاولة لدفعه لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء متابعة ضباط مباحث المنطقة الأثرية للحالة الأمنية بالبدرشين، فاشتبهوا فى سيارة ملاكى يستقلها أحد الأشخاص، وبإيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على تمثال أثرى، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، عرض التاجر على أحد الضباط رشوة لإخلاء سبيله وعدم تحرير محضر ضده بالواقعة، إلا أن الضابط رفض الاستجابة له، وحرر ضده محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.