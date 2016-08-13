5 أسباب لتغيير لون البراز.. أهمها التهاب المعدة

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أسباب تغيرات لون البراز، إذ أكد التقرير أن ذلك يشير إلى وجود عدد من الأمراض فى الجسم أو وجود نقص أو زيادة فى بعض العناصر الغذائية بالجسم ، وتشمل أسباب تغير لون البراز الآتى:

1- إذا كان لون البراز أسود وعديم الرائحة فهذا يشير إلى استهلاك أقراص الحديد أو الأدوية التى تحتوى على عنصر البزموث.

2- إذا كان لون البراز أسود وذا رائحة كريهة ولزجة فهذا دليل على أن هناك نزيفا فى المعدة أو الإصابة بقرحة أو التهاب المعدة أو إذا كان هناك نزيف فى الأمعاء، يحدث تغير فى اللون نتيجة لتفاعل كيميائى بين الدم وإنزيمات الهضم فى الأمعاء.

3- يشير لون البراز الأحمر إلى وجود نزيف فى الأجزاء السفلى من الأمعاء، وفى بعض الأحيان يكون سبب اللون الأحمر استهلاك مواد غذائية تحتوى على صبغة حمراء اللون كالتوت البرى أو البنجر .

4- عندما يكون لون البراز رمادى ، فإن ذلك يدل على انسداد القنوات الصفراوية أو حظر تدفق الصفراء إلى الأمعاء بسبب وجود ورم أو حصى فى المرارة .

5- اللون الأصفر للبراز يعنى أن هناك دهونا لم يتم هضمها، ويحدث هذا نتيجة أمراض مثل التهاب البنكرياس المزمن أو سرطان البنكرياس أو اضطرابات هضمية، فى هذه الحالة يتوقف البنكرياس عن العمل بشكل صحيح .