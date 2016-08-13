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نيابة المنيا تستمع اليوم لأقوال زوج السيدة صاحبة واقعة التعرى بقرية الكرم

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نيابة المنيا تستمع اليوم لأقوال زوج السيدة صاحبة واقعة التعرى بقرية الكرم نيابة المنيا تستمع اليوم لأقوال زوج السيدة صاحبة واقعة التعرى بقرية الكرم
المنيا- حسن عبد الغفار

تستمع نيابة المنيا، برئاسة المستشار أحمد عزت، اليوم السبت، لأقوال دانيال عبده زوج السيدة سعاد صاحبة واقعة التعرى بقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص، كما تستمع النيابة أيضاً لأقوال زوج ابنتها عطية عياد فرج.

وقال هانى مجدى محامى المجنى عليهم، أنه تم إرسال القضية بمذكرة إلى المحامى العام لنيابات بنى سويف، ولكن تم إعادة القضية إلى المنيا لاستيفاء الأوراق وسؤال الزوج وزوج ابنته.

وكانت قرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص قد شهدت أحداث عنف وشغب، بسبب ما تردد عن وجود علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة وشاب قبطى، ما تسبب فى حدوث مشاجرة نتج عنها حرق منازل للأقباط ومحل أدوات كهربائية، وتم السيطرة على الأوضاع، والقبض على عدد من المتهمين، وإحالتهم للنيابة، وفيما بعد تم إخلاء سبيلهم جميعاً من النيابة بضمان مالى.

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مصر 365