في_إفريقيا – بالفيديو.. زيسكو يسقط الأهلي.. ويحتاج معجزة للصعود لنصف النهائي

سقط الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتعادل أمام زيسكو الزامبي 2-2 ليتأزم موقفه بشدة في البطولة.

وصار الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف زيسكو المتصدر صاحب الـ8 نقاط والوداد المغربي صاحب الـ7 نقاط، والذي يلاقي أسيك المتذيل صاحب الـ4 نقاط يوم الأحد في نفس الجولة.

وبدأ الشوط الأول بسيطرة من زيسكو ترجمها الفريق الزامبي بهدف أول في الدقيقة 6 من رأسية سددها جيسي وير من عرضية مررها جاكسون موانزا من جبهة الأهلي اليسرى.

واستمرت سيطرة زيسكو إلى أن استفاق الأهلي في الدقيقة 22 عندما حصل على خطأ سدده علي معلول مر بجانب مرمى زيسكو بسنتيمترات قليلة.

واستمر ضغط الأهلي وسط مشاغبات زامبية هجومية إلى أن لعب معلول عرضية حولها حسام غالي برأسية وسددها مؤمن زكريا في جسد مدافع زيسكو وترتد لرامي ربيعة الذي تعادل للأهلي في الدقيقة 31.

فرحة الأهلي بالتعادل لم تستمر سوى لأربعة دقائق بعد أن استطاع جيسي وير تسجيل الهدف الثاني بعدما مر من سعد سمير من الجبهة اليسرى أيضا وسدد أرضية سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وواصل الأهلي الضغط دون خطورة وسط إهدار عمرو جمال لفرصتين يعتبرا الأقرب للأهلي في الشوط الأول.

وسارت المباراة على نفس الوتيرة حتى قرر مارتن يول المدير الفني للأهلي إشراك عماد متعب في مكان عمرو جمال، ثم مروان محسن في مكان حسام غالي في الدقيقة 67.

تغييرات يول أنتجت قليل من الخطورة كانت أهمها لمتعب الذي أهدر التعادل للأهلي من داخل منطقة الـ6 ياردات بعد وصول ركنية معلول له أمام المرمى الخالي إلا أنه سدد في قدم مدافع زيسكو.

دخول كريم نيدفيد في الدقيقة 77 نشط هجوم الأهلي حتى مرر عبد الله السعيد عرضية قابلها عماد متعب بمقصية في الدقيقة 86 سكنت شباك زيسكو.

وفي هذه الحالة يحتاج الأهلي لفوز أسيك على الوداد المغربي يوم الأحد في نفس الجولة.

ثم يحتاج الأهلي لفوز زيسكو على الوداد في الجولة الأخيرة مع فوزه على أسيك ميموزا في نفس الجولة يوم 24 أغسطس.

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