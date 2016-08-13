تقرير في الجول – كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال ' يحتاج لهديتين '

عقد الأهلي موقفه من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كثيرا بعدما تعادل أمام ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي يوم الجمعة إيجابيا بهدفين لكل فريق.

واستضاف الأهلي منافسه الزامبي في ملعب الجيش بالسويس في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

تلك النتيجة جعلت رصيد الأهلي يرتفع إلى خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بينما يأتي أسيك أبيدجان الإيفواري رابعا بأربع نقاط وله مباراة أقل.

فيما ارتفع رصيد زيسكو إلى ثماني نقاط تصدر بهم المجموعة بفارق نقطة عن الوداد الوصيف الذي سيواجه أسيك في المغرب يوم الأحد المقبل.

فهل يستطيع الأهلي التأهل لنصف النهائي رغم الهزيمة؟ نعم ولكن يحتاج لحدوث معجزات.

كيف يحدث ذلك؟ FilGoal.com يستعرض.

في البداية في حال فوز الوداد في ملعبه على أسيك فإن ترتيب المجموعة سيكون كالتالي (الوداد 10 نقاط، زيسكو 8، الأهلي 5، أسيك 4).

هنا سيكون الأهلي في مواجهة مع زيسكو قبل الجولة الأخيرة والمواجهات المباشرة بينه وبين الفريق الزامبي ترجح كفة الأخير بعد الفوز ذهابا 3-2 والتعادل إيابا 2-2 ما يعني خروج الفريق الأحمر رسميا.

لذا فصراع الأهلي ليس مع زيسكو بل مع الوداد المغربي ويحتاج الفريق الأحمر لهديتين –أو معجزتين- من أسيك ثم زيسكو.

كيف؟

ينبغي على أسيك أن يفوز على الوداد في المغرب يوم الأحد ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي (زيسكو 8 نقاط، الوداد 7، أسيك 7، الأهلي 5).

ثم يكون الأهلي مجبرا على الفوز خارج ملعبه على أسيك مع هزيمة الوداد في زامبيا من مضيفه زيسكو ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي (زيسكو 11 نقطة، الأهلي 8، الوداد 7، أسيك 7).

وحتى حال تعادل الوداد في إحدى مباراتيه سيكون من الضروري هزيمته في أخرى حتى يكون أقصى رصيد يصل إليه هو 8 نقاط أي بالتساوي مع الأهلي.

وهنا مرة أخرى تلعب المواجهات المباشرة دور الحسم وتؤهل الأهلي بفضل تعادله 0-0 مع الفريق المغربي ذهابا والفوز عليه في كازابلانكا إيابا 1-0.

لكن إن فاز الوداد في أي من مباراتيه المقبلتين أو تعادل في كليهما فإن الأمل الأهلي في التأهل انتهى تماما.