حافلة الأهلي تتعرض لحادث.. واللاعبون يطمئنون على المصابين

تعرضت حافلة الأهلي في طريقها إلى القاهرة لحادث سير إذ اصطدمت بسيارة صغيرة تعرض سائقها لإصابات قوية.

اللاعبون في الفريق الأحمر قرروا عدم ترك مكان الحادث حتى يطمئنوا بوصول الإسعاف لنجدة سائق السيارة التي اصطدمت بحافلة الأهلي.

سائق السيارة تعرض لبعض الكسور جراء الحادث. ولاعبو الفريق الأحمر ظلوا بجواره حتى تم نقله للعلاج.

وفي سياق أخر، كانت حافلة الأهلي قد تعرضت لمضايقات من سيارات خلال رحلة الفريق إلى القاهرة وذلك بعد النتيجة السلبية للشياطين في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع زيسكو.

لكن المسؤولون عن حافلة الأهلي طلبوا النجدة وفرت السيارات التي حاولت مضايقة الحافلة سريعا.

وقبل مغادرة الحافلة من ملعب المباراة، وأثناء اعتراض الجماهير لها، نشب شجار بين مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي وأحد المشجعين بسبب سب الأخير له. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد تعادل بهدفين لكل فريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراته الأخيرة أمام أسيك ميموزا الإيفواري في كوت ديفوار، مع انتظار خسارة الوداد البيضاوي المغربي في مباراتيه المقبلتين أمام أسيك وزيسكو.