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"صحة الاسكندرية": إنشاء بنك للدم لخدمة مصابى حوادث الطرق بغرب الإسكندرية

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"صحة الاسكندرية": إنشاء بنك للدم لخدمة مصابى حوادث الطرق بغرب الإسكندرية "صحة الاسكندرية": إنشاء بنك للدم لخدمة مصابى حوادث الطرق بغرب الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، إن المديرية بصدد التوسع فى إنشاء بنك جديد للدم فى مستشفى  العامرية ، لتقديم الخدمة إلى غرب الاسكندرية ومصابى الطرق.

 

 

وأشار  وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الإسكندرية كان بها بنك للدم واحد موجود بمنطقة كوم الدكة وآخر بمستشفى الشاطبى الجامعى للولادة، مما كان يسبب عجزا لقطاع غرب.

 

من جهه أخرى أكد وكيل وزارة الصحة على توافر أدوية الأورام، قائلا: "الأدوية متوفرة ولم نتلق أى شكاوى بالإسكندرية من نقص نوع محدد لعلاج الأورام"، وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هى المنوط بها توريد الأدوية الخاصة بالأورام إلى مستشفى  الجامعة ومستشفى القبارى، ومستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام، ومديرية الصحة لم تتلق شكوى خاصة بذلك.

 

 

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