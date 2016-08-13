المصريون في بريميرليج (1) – تحدي النني ورمضان.. والمحمدي يجس النبض

يبدأ اليوم السبت الدوري الإنجليزي بوجود 3 مصريين، محمد النني في أرسنال ورمضان صبحي في ستوك سيتي وأحمد المحمدي في هال سيتي.

المصريون في بريمييرليج ستكون سلسلة من 38 حلقة بعدد جولات الدوري الإنجليزي يقيم فيها FilGoal.com فرص اللاعبين المصريين في المشاركة والتألق في مبارياتهم في الدوري.

البداية من عند أحمد المحمدي الذي سيفتتح الدوري الإنجليزي يوم السبت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا عندما يلاقي ليستر سيتي حامل اللقب في ملعب النمور.

الفريق الصاعد حديثا والذي يدخل اللقاء دون مدربه الذي قاده للصعود ستيف بروس لن يجد تحد أصعب من مواجهة حامل لقب الدوري.

التحدي لأحمد المحمدي مختلف هذه المرة، التحدي الأول هو دخول التشكيل الأساسي للمدرب الجديد مايك فيلان وسط نظريات تقول إن "المو" أفضل في طريقة 3-5-2 ولن ينجح في 4-3-3 المفضلة للاعب مانشستر يونايتد السابق فيلان.

الأمر الأقرب سيكون مشاركة المحمدي في مركز الظهير الأيمن، بعيدا عن الجزائري رياض محرز أفضل لاعبي الدوري الموسم الماضي ولكنه سيكون هدفا لانطلاقات المهاجمين جايمي فاردي وأحمد موسى المستمرة، وعلى المحمدي الحذر بسبب سرعة الثنائي بجانب وجود الجناح أندي جراي.

بعد مباراة هال وليستر، سيكون المصريون في موعد مع مباراة ميدلزبره مع ستوك سيتي في الرابعة والنصف ظهرا.

التحدي الخاص برمضان صبحي لن يكون في مواجهة فريق المدرب أيتور كارانكا الصاعد حديثا للدوري، ولكن في حجز مكان أساسي في المواجهة.

منافس رمضان على المكان الأساسي هو النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، والذي يبدو جاهزا بعدما أبعدته إصابة في العضلة الخلفية عن المشاركة في أخر وديات ستوك ضد هامبورج والتي شارك فيها رمضان.

فهل يلامس رمضان أرض ملعب ريفرسايد أم يستطيع أرناوتوفيتش تخطي الإصابة والمشاركة أمام ميدلزبره؟

التحدي الأكبر هذه الجولة سيكون من نصيب النني، الذي سيقابل فريقه أرسنال ليفربول يوم الأحد في الخامسة ظهرا.

النني ثبت مكانه الأساسي في تشكيل أرسين فينجر، إلا أن الكارثة الدفاعية التي ضربت أرسنال قد تعطي فرانسيس كوكلين مكانا أساسيا على حساب النني أمام ليفربول.

أرسنال سيدخل اللقاء دون لوران كوسيلني وبير ميرتيساكر وجابرييل باوليستا، فبالتالي سيعتمد على دفاع غير خبير بقيادة الشابين روب هولدينج وكالوم تشامبرز ما سيتطلب وجود تأمين أكبر في نصف الملعب سيوفره كوكلين بجانب جرانيت جاكا.

غياب النني ليس أمرا محسوما، ففينجر قد يقرر الدفع بكوكلين في قلب الدفاع والإبقاء على شراكة النني وجاكا في وسط ميدان أرسنال في مواجهة إيمري تشان وجوردان هيندرسون وجورجينيو واينالدوم رجال يورجن كلوب مدرب ليفربول.