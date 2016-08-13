تسليم أراضى ومنازل المرحلة الأولى بالوادى الجديد الاثنين القادم

يقوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بتسليم أراضى ومنازل منطقة الشب التابعة لمركز باريس بالمحافظة يوم الاثنين القادم حيث يتسلم 130 شابا ومنتفعا منزلا وقطعة أرض بمساحة 7 فدان لكل خريج حيث تم الانتهاء من استلام 10 آبار بالقرية الأولى بالشب وذلك من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للمشروعات وللتعمير والتنمية الزراعية والميكانيكا والكهرباء والوحدة المحلية لمركز باريس.

وقال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد إنه تم تجهيز مولدين كهربائيين بطاقة 200 ك . وات كما تخصيص الأراضى اللازمة لبناء 8 مدارس بواقع 4 مدارس ابتدائى و4 مدارس إعدادى للقرى الأربعة مؤكدا على أنه تم تجهيز وحدة صحية لخدمة أهالى القرية وكذلك فصول ابتدائية وإعدادية وسيارة إطفاء ومخبز وسيارة إسعاف .

وأضاف عباس أن القرية الثانية بمنطقة الشب سوف يتم العمل بها وتسكينها فور الانتهاء من القرية الأولى، مؤكدا على أن الدولة تحرص على توفير جميع الخدمات لمناطق الاستصلاح الحديث.