أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تسليم أراضى ومنازل المرحلة الأولى بالوادى الجديد الاثنين القادم

Google+ Print
تسليم أراضى ومنازل المرحلة الأولى بالوادى الجديد الاثنين القادم تسليم أراضى ومنازل المرحلة الأولى بالوادى الجديد الاثنين القادم
الوادى الجديد ــــــ ماهر أبو نور

يقوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بتسليم أراضى ومنازل منطقة الشب التابعة لمركز باريس بالمحافظة يوم الاثنين القادم حيث يتسلم 130 شابا ومنتفعا منزلا وقطعة أرض بمساحة 7 فدان لكل خريج حيث تم الانتهاء من استلام 10 آبار بالقرية الأولى بالشب وذلك من خلال لجنة مشكلة من الهيئة العامة للمشروعات وللتعمير والتنمية الزراعية  والميكانيكا والكهرباء والوحدة المحلية لمركز باريس.

وقال عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادى الجديد إنه تم  تجهيز مولدين كهربائيين بطاقة 200 ك . وات كما تخصيص الأراضى اللازمة لبناء 8 مدارس بواقع 4 مدارس ابتدائى و4 مدارس إعدادى للقرى الأربعة مؤكدا على أنه تم تجهيز وحدة صحية لخدمة أهالى القرية وكذلك فصول ابتدائية وإعدادية وسيارة إطفاء ومخبز وسيارة إسعاف  .

وأضاف عباس أن القرية الثانية بمنطقة الشب سوف يتم العمل بها وتسكينها فور الانتهاء من القرية الأولى، مؤكدا على أن الدولة تحرص على توفير جميع الخدمات لمناطق الاستصلاح الحديث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365