الحميدي: لا علاقة للمياه بمشروع حفريات الصرف الصحي بالأفلاج

سعادة / رئيس تحرير صحيفة الرياض الموقر

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 23/10/1437 هـ تحت عنوان "حفريات الصرف الصحي تهدد حياة أهالي الأفلاج"، نود الإيضاح بأنه بعد شخوص المختصين "محل الشكوى" من قبل فرع المياه بمحافظة الأفلاج تبين بأن المشروع تابع لبلدية الأفلاج ولا علاقة للمياه كما ورد بالخبر.

وأننا إذ نشكر الصحفي الكريم على ما ذكره من اهتمام وحرص كما نشكر للصحيفة حرصها على عرض ما يجول بخاطر القراء ونقل آرائهم..

هذا ما وددنا إيضاحه نأمل نشره..

شاكرين لكم كريم التجاوب والاهتمام.

مدير عام العلاقات العامة المتحدث الرسمي المكلف

المديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض

محمد بن عبدالعزيز الحميدي