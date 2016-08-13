صهاريج بيع المياه بعفيف تضايق منازل المواطنين

تذمر ساكنو حي الجزيرة بمحافظة عفيف من وضع صهاريج بيع المياه قرب منازل المواطنين، ناهيك عن ما يحدث فيها من تجمعات تضايق اسر المواطنين في خروجهم ودخولهم الى منازلهم، مناشدين الجهات ذات الاختصاص لتحديد موقع خارج النطاق العمراني لنقل الصهاريج.

وتحدث لـ "الرياض" عن اهالي الحي المواطنون: محمد منيف الغبيوي، بدر شباب العتيبي، فيحان شباب العتيبي، فواز فايز العتيبي، قائلين ننقل للمسؤولين معاناة حي كامل باتت حياتهم في خطر.

وتكمن المشكلة في مواقف اصحاب الصهاريج، حيث اتخذ اصحابها موقفا عشوائيا امام مساكن المواطنين، واصبح ضجيج الشاحنات ذهابا وايابا غير مبالين بسلامة المارة من الاطفال وكبار السن والنساء، فضلا عن وقوفهم المستمر امام منازل المواطنين وما في ذلك من إحراج للأسر، وبالذات عند تجمع قائدي الصهاريج ومرافقيهم.

وطالب الموطنون الجهات ذات الاختصاص بنقلهم من الموقع الحالي الى موقع خارج النطاق العمراني درءًا لخطرهم ومشاكلهم وإزعاجهم للمواطنين.