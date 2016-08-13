أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

صهاريج بيع المياه بعفيف تضايق منازل المواطنين

Google+ Print

تذمر ساكنو حي الجزيرة بمحافظة عفيف من وضع صهاريج بيع المياه قرب منازل المواطنين، ناهيك عن ما يحدث فيها من تجمعات تضايق اسر المواطنين في خروجهم ودخولهم الى منازلهم، مناشدين الجهات ذات الاختصاص لتحديد موقع خارج النطاق العمراني لنقل الصهاريج.

وتحدث لـ "الرياض" عن اهالي الحي المواطنون: محمد منيف الغبيوي، بدر شباب العتيبي، فيحان شباب العتيبي، فواز فايز العتيبي، قائلين ننقل للمسؤولين معاناة حي كامل باتت حياتهم في خطر.

وتكمن المشكلة في مواقف اصحاب الصهاريج، حيث اتخذ اصحابها موقفا عشوائيا امام مساكن المواطنين، واصبح ضجيج الشاحنات ذهابا وايابا غير مبالين بسلامة المارة من الاطفال وكبار السن والنساء، فضلا عن وقوفهم المستمر امام منازل المواطنين وما في ذلك من إحراج للأسر، وبالذات عند تجمع قائدي الصهاريج ومرافقيهم.

وطالب الموطنون الجهات ذات الاختصاص بنقلهم من الموقع الحالي الى موقع خارج النطاق العمراني درءًا لخطرهم ومشاكلهم وإزعاجهم للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية