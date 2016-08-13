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شاب يضرب المثل للبر ويتبرع لوالده بكليته

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شاب يضرب المثل للبر ويتبرع لوالده بكليته شاب يضرب المثل للبر ويتبرع لوالده بكليته

الأب بعد نجاح العملية

ضرب الشاب عيسى بن خلف بلال القلادي أروع أمثلة الوفاء في بر الوالدين، وتبرع الشاب بكليته لوالده، منهياً بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي المتكرر، إثر إصابته بالفشل الكلوي.

وكان الشاب "عيسى" أجرى عملية زراعة كلية عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوص الطبية في أحد مستشفيات الدمام، وقد كللت العملية بالنجاح، حيث يتمتع الأب والابن بصحة جيدة ولله الحمد.

وأوضح "القلادي" أنه في سعادة غامرة وفرحة لا توصف بعد نجاح عملية زراعة الكلية لوالده، مبيناً أن والده كان رافضاً فكرة التبرع وبشدة، خوفاً على حالته الصحية، حيث أقنع الابن والده وهذا أقل شيء يمكن أن يقدمه له، سائلاً المولى عز وجل أن يرزقنا البر بوالدينا ويلبسه ثوب العافية دائماً.

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