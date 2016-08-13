الداخلية: قاتل عريف الدوريات الأمنية ببيشة «داعشي»

ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن نتائج التحقيقات الأولية في عملية الدهس المتعمد والطعن التي تعرض لها عريف بدوريات أمن محافظة بيشة/ مذهل بعد خروجه من صلاة الفجر ونتج عنه مقتله كشفت عن إقرار الجاني بانتمائه لتنظيم داعش ومبايعته لهم.

القبض على ستة أشخاص آخرين من الجنسية اليمنية للاشتباه بعلاقتهم بالقضية

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أمس، أنه إلحاقاً لما صرح به الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير بتاريخ 7/11/1437هـ، عن تعرض العريف بدوريات أمن محافظة بيشة/ مذهل، فهد محمد السلولي، لعملية دهس متعمد وطعن، بعد خروجه من صلاة الفجر بمسجد الصماهدة بحي العزيزية بالمحافظة، مما نتج عنه مقتله -رحمه الله وتقبله من الشهداء-، وتمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بالجاني والقبض عليه في اليوم ذاته، وهو مقيم يمني يدعى عمر سعيد مهدي باهيصمي يبلغ من العمر 20 عاماً، فقد كشفت نتائج التحقيقات الأولية مع الجاني عن إقراره بانتمائه لتنظيم داعش ومبايعته لهم.

وأضاف المتحدث الأمني، أن المتهم أقر برصد المجني عليه داخل المسجد، وترصده بعد خروجه منه، وعندما حانت له الفرصة المناسبة باغته بدهسه عمداً بسيارته، ثم ترجل منها وأجهز عليه بتوجيه عدة طعنات إلى نحره حتى قتله، وأن دافعه على ارتكاب هذه الجريمة لكون المجني عليه من رجال الأمن، كما أقر بتواصله مع عناصر التنظيم في الخارج قبل ارتكابه الجريمة للإعداد والترتيب لها.

وبين متحدث الداخلية، أن الإجراءات الأمنية تمكنت من ضبط أداة الجريمة، وهي عبارة عن سكين وجد عليها آثار دماء، ومن ضبط السيارة التي استخدمها في عملية الدهس، مع مبلغ مالي كبير وجد بحوزته، كما ألقي القبض على ستة أشخاص آخرين جميعهم من الجنسية اليمنية للاشتباه بعلاقتهم بالقضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه الجريمة الإرهابية، والعمل جارٍ على تعقب وضبط كل من له صله بها، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات تتوفر لاحقاً. والله الهادي إلى سواء السبيل.