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ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق راس البر

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ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق راس البر ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق راس البر
دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال تموين دمياط بالتنسيق مع الطب البيطري من شن حمل موسعة على الأسواق براس البر شارك فيها مجدي المهدي مفتش تموين والدكتور طارق أبو النجا من الطب البيطرى، أسفرت عن تحرير عدة محاضر تضمنت تحرر محضر برقم 3236 جنح راس البر ضد "م.م.ع " صاحب كافتيريا ضبط كمية من شيش الطاووق غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وحررت الحملة محضر رقم 3237 جنح راس البرضد "م.ع.ا" مطعم ضبط كمية لحوم غير صالحة للاستهلاك، و3238 جنح راس البر ضد "ا.م.ا" بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الادمى ومحضر رقم 32239 ضد  "ع .ع .ف " ضبط كمية من البسطرمة غير الصالحة للاستهلاك الادمى، كما تحرر محضر رقم 3240 جنح راس البر ضد "ا.ا" كافتيريا شهير بسوق 63 ضبط لدية بسطرمة غير صالحة للاستهلاك، وتحرر محضر برقم 3241 جنح راس البر ضد "م.ا.ب" ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

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