التركي: سرعة البلاغ عن «الشقيقات» ساهمت في نجاح اعتراضهن

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن أكثر من 70% مما تقوم به الداخلية لإفشال المخططات الإرهابية يكون بعد التعاون مع المواطنين.

وذكر اللواء التركي في مداخلة عبر قناة الإخبارية أمس الجمعة بشأن محاولة هروب ثلاث شقيقات إلى سورية، أن وزارة الداخلية تتلقى بلاغات أولياء الأمور عن مغادرة أبنائهم للالتحاق بداعش وتتعامل معها مباشرة، مبيناً أن "الشقيقة الثالثة" التي حاولت الفرار إلى سورية غير متزوجة، وأن البلاغ المبكر أسهم في سرعة استعادتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن خروج الشقيقات الثلاث من المملكة كان نظامياً، وقال: "بعد تطبيق العقوبة القضائية سيخضعن لبرامج المناصحة".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول في بيان على لسان متحدثها الرسمي، أنها تمكنت من استعادة زوجة مواطن وأبنائهما الثلاثة، وترافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما بمعيتها أربعة من أبنائها، قبل عبورهم إلى سورية للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر التكفيري، بعد بلاغ تلقته الداخلية عبر الرقم (990).

وأوضح البيان أن الداخلية تلقت في يوم الاثنين الموافق 5/11/1437هـ بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بمغادرة زوجته المملكة ومعها ثلاثة من أبنائهما (يبلغ عمر أكبرهم عشر سنوات، فيما يبلغ عمر الأصغر سنتين)، وترافقها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما بمعيتها أربعة من أبنائها (أكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم يبلغ من العمر سنة)، وذلك للالتحاق بمناطق الصراع كونهن يحملن الفكر التكفيري.

وتابع البيان: اتضح من المتابعة مغادرة المذكورين المملكة ووصولهم إلى بيروت، وعلى ضوئه جرى التنسيق الفوري مع السلطات المختصة في جمهورية لبنان الشقيقة، بما مكن بحمد الله الجهود المكثفة من اعتراض شروعهم في مغادرة لبنان باتجاه سورية، والمحافظة على سلامتهم وخاصة الأطفال الذين كانوا بمعيتهن.

وأكد البيان أنه تم استعادتهم جميعاً إلى المملكة (الخميس)، بعد أن أخضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، حيث جرى ترتيب رعاية الأطفال، فيما ستتم إحالة النساء إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن والتحقيق في ملابسات ودوافع سفرهن.