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في الأولمبياد – حسام بكر يهزم بطل الكاميرون في الملاكمة

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في الأولمبياد – حسام بكر يهزم بطل الكاميرون في الملاكمة في الأولمبياد – حسام بكر يهزم بطل الكاميرون في الملاكمة

تأهل الملاكم المصري حسام بكر لربع نهائي منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بعد الفوز على بطل الكاميرون في دور الـ16.

وفاز حسام بكر على ديودون ويلفريد الكاميروني بثلاثة جولات دون رد ليتأهل لربع النهائي في وزن 75 كجم.

ويلتقي حسام في ربع النهائي مع بطل المكسيك ميسايل رودريجيز وتقام المباراة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 11:45 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان حسام بكر تأهل لهذا الدور بعد الفوز على بطل موريسيوش في دور الـ32.

حسام بكر هو أحد المصريين المرشحين لنيل ميدالية أوليمبية خاصة وأنه حقق برونزية بطولة العالم في العام الماضي والتي أقيمت في قطر.

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