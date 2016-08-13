مارتن يول يتشاجر مع مشجع قام بسبه

تشاجر مارتن يول المدير الفني للأهلي مع أحد المشجعين للفريق الأحمر الذين حضروا لقاء الشياطين وزيسكو يوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مراسل FilGoal.com إن أحد الجماهير هاجم يول وهو يجري حديثا مع أحد القنوات التلفزيونية.

الرجل سب مارتن يول بالإنجليزية، ما دفع المدرب الهولندي لمهاجمته ودخل في شجار مع المشجع.

والمشجع قال ليول بعد ذلك إنه غير مناسب للأهلي.

وجاء ذلك بعد تعادل الأهلي بهدفين لمثليهما مع زيسكو في نتيجة تقلص حظوظ الفريق الأحمر في الوصول لنصف نهائي المسابقة.

وقام مصور بعرض جانب من الشجار كما يظهر في الفيديو التالي: