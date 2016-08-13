أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مارتن يول يتشاجر مع مشجع قام بسبه

Google+ Print
مارتن يول يتشاجر مع مشجع قام بسبه مارتن يول يتشاجر مع مشجع قام بسبه

تشاجر مارتن يول المدير الفني للأهلي مع أحد المشجعين للفريق الأحمر الذين حضروا لقاء الشياطين وزيسكو يوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مراسل FilGoal.com إن أحد الجماهير هاجم يول وهو يجري حديثا مع أحد القنوات التلفزيونية.

الرجل سب مارتن يول بالإنجليزية، ما دفع المدرب الهولندي لمهاجمته ودخل في شجار مع المشجع.

والمشجع قال ليول بعد ذلك إنه غير مناسب للأهلي.

وجاء ذلك بعد تعادل الأهلي بهدفين لمثليهما مع زيسكو في نتيجة تقلص حظوظ الفريق الأحمر في الوصول لنصف نهائي المسابقة.

وقام مصور بعرض جانب من الشجار كما يظهر في الفيديو التالي:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع