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الأهلي: عقوبات مالية على اللاعبين وخصم نسبة من عقودهم

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الأهلي: عقوبات مالية على اللاعبين وخصم نسبة من عقودهم الأهلي: عقوبات مالية على اللاعبين وخصم نسبة من عقودهم

وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الفريق الكروي بعد التعادل مع زيسكو في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع ضيفه زيسكو بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا ليضع نفسه في موقف صعب نحو التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأوضح عبد الحفيظ للصحفيين "العقوبات الموقعة على اللاعبين ستكون رادعة بخصم نسبة من عقد كل لاعب".

وأضاف "هذه العقوبات خارج اللائحة الخاصة بالفريق وذلك من أجل تعديل المسار والعودة للطريق الصحيح والانتصارات مرة أخرى في المرحلة القادمة".

ويقترب الأهلي من توديع دوري أبطال إفريقيا بعد هذا التعادل ويحتاج للفوز على أسيك أبيدجان على أن ينتظر مباريات الفرق الأخرى في المجموعة.

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ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة أسيك الإيفواري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في العاصمة الإيفوارية أبيدجان يوم الأربعاء 24 من شهر أغسطس الجاري.

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