أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرقام في الجول – عماد متعب 100% فاعلية

Google+ Print
أرقام في الجول – عماد متعب 100% فاعلية أرقام في الجول – عماد متعب 100% فاعلية

أوضحت الأرقام أن عماد متعب قدم مستوى مميز في مباراة الأهلي وزيسكو بطل زامبيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع ضيفه زيسكو بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا ليضع نفسه في موقف صعب نحو التأهل لنصف نهائي البطولة.

ودخل عماد متعب اللقاء بديلا في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف التعادل للأهلي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومرر متعب 8 تمريرات بشكل صحيح وأكمل محاولتين صحيحتين على المرمى سجل منهما هدفا.

ونجح متعب في الحصول على الكرة من خلال الالتحامات الهوائية مرتين واستلم الكرة بشكل صحيح 11 مرة، واسترد من لاعبي الخصم مرتين.

متعب شارك في 36 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني من المباراة بعد دخوله الملعب بدلا من عمرو جمال.

ويقترب الأهلي من توديع دوري أبطال إفريقيا بعد هذا التعادل ويحتاج للفوز على أسيك أبيدجان على أن ينتظر مباريات الفرق الأخرى في المجموعة.

(كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال).. اضغط هنا..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع