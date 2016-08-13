أرقام في الجول – عماد متعب 100% فاعلية

أوضحت الأرقام أن عماد متعب قدم مستوى مميز في مباراة الأهلي وزيسكو بطل زامبيا في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع ضيفه زيسكو بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا ليضع نفسه في موقف صعب نحو التأهل لنصف نهائي البطولة.

ودخل عماد متعب اللقاء بديلا في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف التعادل للأهلي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ومرر متعب 8 تمريرات بشكل صحيح وأكمل محاولتين صحيحتين على المرمى سجل منهما هدفا.

ونجح متعب في الحصول على الكرة من خلال الالتحامات الهوائية مرتين واستلم الكرة بشكل صحيح 11 مرة، واسترد من لاعبي الخصم مرتين.

متعب شارك في 36 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني من المباراة بعد دخوله الملعب بدلا من عمرو جمال.

ويقترب الأهلي من توديع دوري أبطال إفريقيا بعد هذا التعادل ويحتاج للفوز على أسيك أبيدجان على أن ينتظر مباريات الفرق الأخرى في المجموعة.

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