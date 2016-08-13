تقرير #في_إفريقيا – 5 أرقام كارثية في مشاركة الأهلي القارية

هل يشكل دوري أبطال إفريقيا 2016 أسوأ مشاركة قارية للأهلي؟ الأرقام تقول إنها تقترب من ذلك.

سقط الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالتعادل أمام زيسكو الزامبي 2-2 ليتأزم موقفه بشدة في البطولة.

النقاط داخل الديار

الأهلي جمع نقطتين فقط من المباريات التي خاضها على أرضه.. هذا الرقم هو الأسوأ للأهلي في تاريخه في المشاركات الإفريقية في دوري الأبطال منذ عام 2000.

ثاني أسوأ مشاركة إفريقية للأهلي جاءت في بطولة 2002 والتي أنهاها الأهلي متذيلا لمجموعته خلف الرجاء المغربي ومازيمبي الكونجولي وجان دارك السنغالي.. حينها جمع الأهلي 4 نقاط على أرضه.

الأهداف داخل الديار

لم يسجل الأهلي سوى 3 أهداف على أرضه في دور المجموعات في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا.

هي الأسوأ بجدارة، ففي عام 2002 سجل 5 أهداف على أرضه.

الأهداف المسجلة

الأهلي لم يسجل في تاريخه في دور المجموعات من دوري الأبطال أقل من 7 أهداف في كل نسخة.

وحتى الجولة الخامسة، لم يسجل الأهلي سوى 6 أهداف فقط.

عدد النقاط

أقل عدد من النقاط حصل عليه الأهلي في تاريخه في دوري الأبطال كان 5 نقاط عام 2002.

وفي حال عدم فوزه أمام أسيك سيعادل ذلك الرقم في نسخة 2016.

زيسكو ينضم لقائمة مغتالي الأهلي

في تاريخ دور المجموعات لم يستطع فريق أخذ 4 نقاط من أنياب الأهلي سوى 4 مرات، وفريق واحد فقط استطاع الحصول على 6 نقاط من الأهلي.

زيسكو فاز على الأهلي ذهابا وتعادل إيابا ليحصل منه على 4 نقاط، وهو ما لم يفعله سوى هارتس أوف أوك الغاني في 2000، وشبيبة القبائل الجزائري في 2010، والترجي التونسي في 2011 وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 2013.

أما الفريق الوحيد الذي فاز على الأهلي ذهابا إيابا كان جان دارك السنغالي في 2002.