تواصل هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

واصلت أمطار الخير الهطول على مناطق مختلفة من الدولة، طالت المنطقة الوسطى بكميات متفاوتة الشدة، كما هطلت الأمطار بغزارة على وادي القور والمنيعي في المنطقة الشرقية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته أمس من تكون بعض السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة السرعة أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار إلى أن طقس يوم أمس كان شديد الحرارة بوجه عام، ومغبر إلى غائم جزئياً.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم حاراً إلى شديد الحرارة، وغائم جزئياً إلى مغبر أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً، بعد الظهر تكون مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، بينما تستمر الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر تأثر الدولة خلال شهر أغسطس بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية، التي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة.