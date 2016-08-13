أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

تواصل هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

Google+ Print
تواصل هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة تواصل هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

واصلت أمطار الخير الهطول على مناطق مختلفة من الدولة، طالت المنطقة الوسطى بكميات متفاوتة الشدة، كما هطلت الأمطار بغزارة على وادي القور والمنيعي في المنطقة الشرقية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تحذيراته أمس من تكون بعض السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياح نشطة السرعة أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية من الدولة.

وأشار إلى أن طقس يوم أمس كان شديد الحرارة بوجه عام، ومغبر إلى غائم جزئياً.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم حاراً إلى شديد الحرارة، وغائم جزئياً إلى مغبر أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً وجنوباً، بعد الظهر تكون مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة، بينما تستمر الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويستمر تأثر الدولة خلال شهر أغسطس بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة نحو المناطق الشرقية، التي تتسبب في تكون السحب الركامية والرعدية الممطرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية