حظك اليوم.. برج الثور: الوقت ليس مناسبا لتتبنى طرقا جديدة

الصعيد المهنى

الوقت ليس مناسبا لتتبنى طرقا جديدة حتى تنتهى من عملك، وقد تنشأ حالات طوارئ فى منزلك والتى قد تسبب لك خسارة مالية فادحة.

الصعيد العاطفى

تخلَ عن أنانيتك فى الحب، ولا تقارن الشريك بشخص آخر.

الصعيد الصحى

عافية العقل أمر ضرورى، فلا تهتم فقط باللياقة البدنية، فجسدك أكثر بحثا عن الشعور بالعافية الآن، والاسترخاء سيساعدك على التعامل مع مشاكل قلة النوم الآن.

توقعات علماء الأبراج

تتعرض لأشياء جديدة فى حياتك، وتكون أكثر استعدادا لشرح كل ما يجرى حولك وتضع أساسا متينا لتقدم أفضل الفترة القادمة، ولا تنس أن تدلل نفسك وسط كل هذا.