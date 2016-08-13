حظك اليوم.. برج العقرب: تتمتع بمرحلة من الاستقرار

برج العقرب على الصعيد المهني:

تحملت المسئولية الفترة السابقة رغم الأعباء الكثيرة التى كانت على عاتقك فى العمل، حاول الاستمرار على ذلك حتى تصل إلى جميع الأهداف التى وضعتها لنفسك، اليوم مناسب للحصول على فرصة عمل جديدة ومناسبة لمن لا يعمل.

برج العقرب على الصعيد العاطفي:ى

تغلب صوت العقل على العاطفة فى علاقة كان لها أثر كبير فى حياتك، عليك الحذر صوت العقل لا يكون دائمًا صحيح ربما تندم عزيزى العقرب مستقبلاً، حاول أن توافق بين العقل والعاطفة فصوت أحدهما لا يجب أن يتغلب على الآخر.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

يبدو أنك تعانى من زيادة الوزن هذه الأيام، عليك اتباع حمية غذائية صحية بشكل سريع. لا تجد وقتا لممارسة الرياضة من الممكن أن تتغلب على ذلك بالمشى قليلًا يوميًا أثناء الذهاب أو الرجوع من عملك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

تعاملت بحكمة فى الفترة السابقة مع كل المشاكل التى قابلتك، هنيئًا لك عزيزى العقرب سوف تعبر نحو مرحلة من الاستقرار وتحصد نتيجة صبرك وتحملك، حاول الاسترخاء قليلًا فالأيام الصعبة قد ولت.