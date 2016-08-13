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اليوم استكمال محاكمة 23 متهما بكتائب أنصار الشريعة

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اليوم استكمال محاكمة 23 متهما بكتائب أنصار الشريعة اليوم استكمال محاكمة 23 متهما بكتائب أنصار الشريعة
كتب محمد عبد الرازق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة 23 متهما بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون، وارتكاب جرائم إرهابية، فى قضية كتائب أنصار الشريعة.

 

ومن المقرر أن تكمل المحكمة بجلسة اليوم عرض الأحراز فى القضية، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت ذكى محمود، ومختار صابر العشماوى، وحسن السايس، وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

 

وكانت النيابة العامه قد أحالت 17 متهما محبوسا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

 

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