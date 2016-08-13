الأرق وضغط الدم.. أمراض نقص المغنسيوم

ذكر موقع "womanpretty" أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إحصائية تؤكد أن 80 % من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعانون بعض الأمراض بسبب نقص عنصر المغنسيوم من الجسم، وللعيش بصحة أفضل يجب علينا معرفة ماذا يحدث فى أجسامنا بسبب المغنسيوم:

- انخفاض الطاقة

بعض الأشخاص يستيقظون منهمكى القوى وفاقدين للطاقة ويشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من ساعات النوم ، ويكون بسبب ضعف إفراز عنصر " الأدينوزين" الذى يتطلب لتكوينه وجود نسبة متوازنة من " المغنسيوم " فى الجسم .

- الأرق

نقص المغنسيوم فى الجسم يتسبب فى حدوث الأرق فهذا العنصر يساعد على استرخاء العضلات ، كما أنه مهدئ طبيعى للأعصاب.

- ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين لا يتوفر فى أجسامهم كمية كافية من المغنسيوم هم أكثر عرضة لمشاكل ضغط الدم ، ولهذا ينصح بتناول مكملات غذائية تحتوى على هذا العنصر المهم .

- سلامة الحامل

خلال فترة الحمل يجب على المرأة أن يحتوى نظامها الغذائى على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها المغنيسيوم ، الذى يساعد على بناء الأنسجة وفى حال نقص هذا العنصر قد تتعرض الأم إلى تسمم الحمل .