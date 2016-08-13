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الأرق وضغط الدم.. أمراض نقص المغنسيوم

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الأرق وضغط الدم.. أمراض نقص المغنسيوم الأرق وضغط الدم.. أمراض نقص المغنسيوم
كتبت رانيا سعد الدين

ذكر موقع "womanpretty" أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إحصائية تؤكد أن 80 % من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يعانون بعض الأمراض بسبب نقص عنصر المغنسيوم من الجسم، وللعيش بصحة أفضل يجب علينا معرفة ماذا يحدث فى أجسامنا بسبب المغنسيوم:

 

- انخفاض الطاقة

 

بعض الأشخاص يستيقظون منهمكى القوى وفاقدين للطاقة ويشعرون أنهم بحاجة إلى مزيد من ساعات النوم ، ويكون بسبب ضعف إفراز عنصر " الأدينوزين"  الذى يتطلب لتكوينه وجود نسبة متوازنة من " المغنسيوم " فى الجسم .

 

- الأرق

 

نقص المغنسيوم فى الجسم يتسبب فى حدوث الأرق فهذا العنصر يساعد على استرخاء العضلات ، كما أنه مهدئ طبيعى للأعصاب.

 

- ارتفاع ضغط الدم

 

الأشخاص الذين لا يتوفر فى أجسامهم كمية كافية من المغنسيوم هم أكثر عرضة لمشاكل ضغط الدم ، ولهذا ينصح بتناول مكملات غذائية تحتوى على هذا العنصر المهم .

 

- سلامة الحامل

 

خلال فترة الحمل يجب على المرأة أن يحتوى نظامها الغذائى على جميع أنواع الفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها المغنيسيوم ، الذى يساعد على بناء الأنسجة وفى حال نقص هذا العنصر قد تتعرض الأم إلى تسمم الحمل .

 

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