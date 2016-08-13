ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير بالبحيرة

رجال مباحث مركز أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبو المطامير يضم 3 عاطلين بتكوين تشكيلً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمدينة أبو المطامير وبحوزتهم عدد ( 31 ) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، وسلاح نارى. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط " بقصد الاتجار" وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.