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ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير بالبحيرة

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ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير بالبحيرة ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير بالبحيرة
البحيرة – جمال أبو الفضل

رجال مباحث مركز أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين وبحوزتهم ربع كيلو هيروين بأبو المطامير.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز أبو المطامير يضم 3 عاطلين بتكوين تشكيلً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمدينة أبو المطامير وبحوزتهم  عدد ( 31 )  تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، وسلاح نارى. بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط " بقصد الاتجار" وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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