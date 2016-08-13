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قوات مدعومة من أمريكا تقول سيطرت بالكامل على منبج من تنظيم "داعش"

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قوات مدعومة من أمريكا تقول سيطرت بالكامل على منبج من تنظيم "داعش" قوات مدعومة من أمريكا تقول سيطرت بالكامل على منبج من تنظيم "داعش"
بيروت (رويترز)

قال متحدث رسمى باسم جماعة سورية اليوم الجمعة إن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذى تدعمه الولايات المتحدة سيطر بالكامل على مدينة منبج الشمالية قرب الحدود التركية بعد مغادرة آخر مجموعة من مقاتلى تنظيم "داعش" المدينة.

 

وقال شرفان درويش المتحدث باسم مجلس منبج العسكرى المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن القوات تمشط المدينة حاليا بعد رحيل المجموعة المتبقية من مقاتلى التنظيم الذين كانوا قد تحصنوا بها. وأضاف أنهم حرروا أكثر من 2000 رهينة مدنى كان المتشددون يحتجزونهم.

 

وأضاف أن المدينة تحت السيطرة الكاملة لقوات سوريا الديمقراطية التى تقوم حاليا بعمليات تمشيط.

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