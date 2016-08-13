الأهلي يتعادل إيجابيًا مع زيسكو ويقترب من توديع أبطال إفريقيا

أصيبت جماهير النادي الأهلي بـ”الصدمة” الكروية بعد التراجع المستمر في أداء الفريق واقترابه من توديع دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله الإيجابي بهدفين مع زيسكو الزامبي، وفي حال فوز الوداد المغربي على أسيك ميموزا يودع المارد الأحمر البطولة رسميًا، وصبت الجماهير غضبها بعد المباراة على المدير الفني الهولندي خاصة وان هذا التعادل يأتي بعد خسارة كأس مصر علي يد غريمه التقليدي نادي الزمالك.

أحرز أهداف المباراة، جيسي جاكسون وير الهدف الأول لزيسكو في الدقيقة 6 ، قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق رأسية مدافعه رامي ربيعة في الدقيقة 31 ، ثم تقدم جيسي وير للنادي الزامبي مرة أخرى في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، ثم أحرز الهداف عماد متعب هدف التعادل للمارد الأحمر بمزدوجة رائعة في الدقيقة 85 من أحداث اللقاء.