إقامة 7 مدارس بـ49 مليون جنيه بـ4 مراكز إدارية في الوادي الجديد

مراسل«ONA»:

> أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، عن بدء مشروع يستهدف إقامة 7 مدارس، بتكلفة 49 مليون جنيه في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

أوضح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالوادي الجديد، المهندس عادل النقيب، أنه جاري إقامة مدارس: ” باريس الثانوية الزراعية، بولاق للتعليم الأساسي، باريس للتعليم الأساسي، الثانوية الصناعية بقرية أبو بكر بالفرافرة، الشعراوي الثانوية بنات بالخارجة، غرب الموهوب للتعليم الأساسي بالداخلة، 25 يناير للتعليم الأساسي بالخارجة”.

وأكد النقيب، أن مدرستي متولي الشعراوي الثانوية بنات بالخارجة، وبولاق للتعليم الأساسي ستدخلان الخدمة العام الدراسي القادم، والذي يبدأ سبتمبر 2016 بينما يستمر أعمال إقامة باقي المدارس علي مراحل خلال 6 أشهر.