على غرار "اللى بالى بالك".. هروب مطلوب أمنيا من سيارة الشرطة بعد القبض عليه

تمكن أحد المتهمين بالاشتراك فى مشاجرة بدائرة قسم أول أسيوط من الهرب بعد القبض عليه، وفر هاربا من سيارة الشرطة بمنطقة غرب البلد رغم إطلاق الشرطة بإطلاق أعيرة نارية عليه.

وكان ضباط مباحث أول أسيوط، قد تمكنت من القبض على "أ، س" متهم بالاشتراك فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء وأثناء تحرك السيارة فر المتهم منها هاربا الى الشوارع الجانبية بمنطقة غرب البلد ولم تستطيع الشرطة ملاحقته.

وقال شهود عيان: إن المتهم كان من المطلوبين فى مشاجرة منذ فترة وتم ضبطه وأثناء تحرك سيارة الشرطة هرب منها، فاطلق ضابط المباحث النار فى الهواء ولكنه تمكن من الفرار.