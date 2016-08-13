أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجوز الترحم على المسلم والغير مسلم { ورحمتي وسعت كل شئ } -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الإرهاب لا يحارب بالفكر ومن رفع سلاح لا يحارب إلا بالسلاح -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : التيارات السلفية ودونا في 60 داهية والمصلحة اللي بتحكم مش الشيوخ -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
نيكولا ريتزولي حكمًا لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد -
كلاكيت رابع مرة.. الإصابة تبعد روسي عن الملاعب لمدة 6 أشهر -
وكيل أوقاف الدقهلية: تشديد إجراءات تأمين المساجد -
الموت في مكانك المفضل.. حكاية موظف بالمعاش استشهد بتفجير طنطا -
صور| إجراءات غير مسبوقة بمسجد السيد البدوي.. ومصدر: مستهدف -
الجامعة العربية: يجب استثمار طاقات الشباب لحمايتهم من التطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

على غرار "اللى بالى بالك".. هروب مطلوب أمنيا من سيارة الشرطة بعد القبض عليه

Google+ Print
على غرار "اللى بالى بالك".. هروب مطلوب أمنيا من سيارة الشرطة بعد القبض عليه على غرار "اللى بالى بالك".. هروب مطلوب أمنيا من سيارة الشرطة بعد القبض عليه
أسيوط- هيثم البدرى

تمكن أحد المتهمين  بالاشتراك فى مشاجرة بدائرة قسم أول  أسيوط من الهرب بعد القبض عليه، وفر هاربا من سيارة الشرطة بمنطقة غرب البلد رغم  إطلاق الشرطة بإطلاق أعيرة نارية عليه.

وكان ضباط  مباحث أول أسيوط، قد تمكنت من  القبض على "أ، س" متهم بالاشتراك فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء وأثناء تحرك السيارة فر المتهم منها هاربا الى الشوارع الجانبية بمنطقة غرب البلد ولم تستطيع الشرطة ملاحقته.

وقال شهود عيان: إن المتهم كان من المطلوبين فى مشاجرة منذ فترة وتم ضبطه وأثناء تحرك سيارة الشرطة هرب منها، فاطلق ضابط المباحث النار فى الهواء ولكنه تمكن من الفرار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365